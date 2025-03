Podrini, bel vanto per il Fossombrone

Ieri giornata di riposo per il Fossombrone calcio. Una sosta decisa dalla Lega Calcio per permettere alle varie società di serie D di far partecipare i giovani più promettenti al Torneo Internazionale di Viareggio riservato alle formazioni giovanili, competizione che si svolgerà tra il 17 e il 31 marzo e che vedrà la partecipazione di 24 squadre appartenenti alla categoria Under-18, 10 formazioni italiane e 14 straniere.

Tra i giovani convocati per la rappresentativa di serie D guidata da Giuliano Giannichedda c’è il centrocampista del Fossombrone Francesco Podrini (classe 2007). Un riconoscimento importante per un giovane ma anche per il club metaurense, da sempre attento alla valorizzazione dei suoi calciatori, per i quali si preoccupa di preparare un percorso formativo di qualità.

Tra due domeniche il Fossombrone incontrerà al ‘Bruno Recchioni’ la Fermana che ha necessità di punti per cercare di uscir fuori da una posizione di classifica scomoda e mister Fucili in questi giorni cercherà di tener alta la ‘guardia’ per preparare al meglio questa trasferta.

Roberto Gaudenzi, ex calciatore del Fossombrone, ogni domenica è puntuale sugli spalti ad incitare le gesta della squadra. "Cosa dire del Fossombrone se non che è la più bella e virtuosa realtà del calcio semiprofessionistico pesarese e oserei dire marchigiano – sottolinea Gaudenzi –. Un vanto per tutti noi forsempronesi amanti del pallone (e non) che ogni domenica ci riversiamo numerosi sulle tribune del Bonci. E aggiungo, il giusto premio per una sana società che ha creduto, beffandosi di certi motti della letteratura, ai suoi ’profeti in patria’, a partire da mister Fucili, al Dg Meschini a capitan Conti, bomber Lollo Pagliari, agli ineguagliabili fratelli Pandolfi, al prezioso Bucchi, giocatori questi cresciuti nel vivaio locale ai quali si sono aggiunte pedine importanti con bomber Casolla su tutti". "Se la gode quindi – prosegue Gaudenzi – il presidentissimo Marcello Nardini, che mi ricorda per certi versi un altro grande presidente (guarda caso con lo stesso nome: Marcello Bonci) conscio com’è del fatto che questo Fossombrone se la può giocare con tutti ed arrivare perché no a disputare la fase finale dei play off".

am.pi.