"Prelievi in via Redipuglia, brutta sorpresa. Chiederemo subito un incontro con l’Ast"

Lo definiscono "un’amara sorpresa", l’assessora alla Viabilità Sara Mengucci e la consigliera comunale Romina Dominici, lo spostamento negli spazi di proprietà della Regione Marche in via Redipuglia, dei servizi del Punto Prelievi e dell’Umea dell’Ast, oggi presenti a Muraglia.

"Una soluzione che aggraverà la circolazione e la sosta di una zona già congestionata – dicono - e che creerà problemi a residenti e utenti dei servizi. Il Comune non era a conoscenza di tale spostamento e avrebbe dovuto essere coinvolto ben prima della decisione definitiva, per poter garantire un’adeguata valutazione delle possibili problematiche, per valutare suggerimenti da adottare anche per preservare la tutela degli spazi pubblici dei residenti che, con questo cambiamento imposto dall’Ast e dalla Regione, potrebbero trovarsi a fare i conti con un’ulteriore difficoltà di parcheggio".

Del tema si è dibattuto nell’ultimo consiglio del Quartiere "Soria-Tombaccia", a dimostrazione, per Mengucci e Dominici, "della carenza di una comunicazione da parte della Regione Marche. Fino a due giorni fa nessuna nota ufficiale era arrivata agli uffici in merito a uno spostamento che comporta inevitabili cambiamenti nella circolazione (e nella sosta) della zona di via Redipuglia. L’Amministrazione comunale – concludono – sarà a fianco del presidente di Quartiere per organizzare un incontro con la direzione dell’Ast per discutere la situazione".