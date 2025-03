"Prestazione di alto livello. Ma potevamo chiuderla"

"Devo complimentarmi con i ragazzi, fare a Pescara una partita di questo genere non è facile. Ci è mancato soltanto il terzo gol". Parole da cui trapela orgoglio quelle pronunciate da Andrea Gennari nel post partita. Il vice di Stellone, che con 3 vittorie e due pareggi nelle cinque gare in cui ha condotto da capo tecnico la squadra è risultato un vero e proprio portafortuna, infatti afferma: "È stata una gara condizionata dagli episodi. Siamo partiti bene. Tuttavia il loro gol è stato propiziato da una nostra ingenuità in uscìta. Nella ripresa, approfittando della superiorità numerica, abbiamo creato tanto. Cambiando modulo e introducendo giocatori più offensivi abbiamo provato a vincerla in tutti i modi. Peccato non aver finalizzato le tante palle gol costruite. Mantenendo un buon ritmo abbiamo dimostrato che quella contro il Pescara era una partita di alta classifica. A mio parere, l’elevata quantità di agonismo è dovuta all’importanza che i punti assumono in queste ultime gare". Analisi che si sposta poi sull’intera stagione: "Stiamo facendo un ottimo percorso, la partita di Pescara conferma quanto di buono fatto finora. Ma abbiamo le potenzialità di fare ancora meglio".

Soddisfatto è anche il tecnico biancoazzurro Silvio Baldini, che ha accolto con piacere il pari: "Manteniamo sei punti di vantaggio sulla Vis e per noi era fondamentale l’ennesimo risultato positivo (il quinto consecutivo, ndr). Siamo riusciti a disputare una grande prestazione nonostante la lunga inferiorità numerica. Anche contro la Vis i ragazzi hanno dimostrato un grande spirito combattivo. Con questo carattere possiamo ottenere risultati importanti". E poi sulla conduzione arbitrale: "L’espulsione e il gol annullato hanno influito sul nervosismo della gara. Siamo stati costretti ad affrontare un avversario valido e qualitativo, come lo è la Vis Pesaro, in una ingiusta condizione di inferiorità numerica. Considerando anche la forza dell’ avversario non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi".

Lorenzo Mazzanti