Psicosi divieto di balneazione a Pesaro, ma il mare è ok

Pesaro 2 giugno 2023 – Si è diffusa in fretta anche a Pesaro la psicosi della non balneabilità del mare per gli effetti delle esondazioni post alluvione nella vicina Romagna, dove in alcuni tratti vige appunto il divieto di balneazione. In alcuni punti, l’acqua è percorsa da tronchi d’alberi e rami. A volte il colore dell’acqua non appare dei migliori. Per questo, molta gente si sta chiedendo se sia possibile o consigliato gettarsi in acqua.

La risposta del sindaco Matteo Ricci è semplice e chiara: “Non ci sono problemi di balneabilità a Pesaro. Ho avuto piena conferma di questo da parte di Arpam che ha effettuato le analisi. Abbiamo soltanto alcuni punti del litorale interdetto perché si sta ultimando il ripascimento della spiaggia per gli effetti dell’alluvione di un mese fa. Ma appena finito l’intervento tutto tornerà nella normalità”.

L’allarme sulla balneabilità e sulla consumazione di pesce locale era stato sollevato via social a cui è seguito stamani un picco di ‘ricerche’ su Google proprio sulla balneabilità di Pesaro ma anche di Fano per poi scemare nel pomeriggio. Probabilmente quando tutti si sono ritrovati al mare e le ‘fake news’ correvano di ombrellone in ombrellone.