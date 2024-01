"Ragazzi, la vita è una scalata: non scoraggiatevi"

A scuola di motivazione e resilienza con i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado di Cagli e Cantiano. Nel corrente anno scolastico effettueranno un progetto mirato a riflettere su concetti di motivazione e resilienza, aspetti fondamentali per raggiungere i propri obbiettivi nella vita e per superare i momenti difficili che ognuno prima o poi inevitabilmente avrà. Questo progetto, che è stato fortemente voluto dal dirigente Scolastico Edoardo Virgili, si terrà in collaborazione con il ciclista cagliese Zico Pieri, noto per le sue imprese, caratterizzate da una resistenza estrema sia fisica che mentale. Zico ha incontrato i ragazzi delle classi terze nell’aula magna della scuola secondaria di 1° grado di Cagli ed ha parlato delle sue "avventure": i 10 Everesting consecutivi (record mondiale) e le 100 scalate consecutive del Passo dello Stelvio.

"I ragazzi hanno prima visto un film-documentario relativo a queste performance – afferma il dirigente Scolastico Edoardo Virgili – poi hanno ascoltato con molto interesse le riflessioni di Zico il quale ha parlato di come queste imprese siano dovute alla passione, sostenuta da un grande impegno e determinazione. Ha invitato i ragazzi a perseguire con tenacia i propri obbiettivi a non abbattersi per i fallimenti, perché proprio dalla delusione e dall’errore si deve trovare la motivazione per migliorarsi. Zico ha messo in rilevo come in queste sue imprese sia stato importante riuscire a motivarsi, soprattutto nei momenti di crisi, di stanchezza che ha avuto, mettendo in evidenza come sia la resilienza mentale l’aspetto più importante che deve essere migliorato. Questa è la prima fase del progetto, i ragazzi approfondiranno questi concetti in classe con i loro docenti, produrranno degli elaborati e poi ci sarà l’evento finale. Alla fine di maggio, tutti i ragazzi, con i docenti e Zico saliranno a piedi fino al monte Petrano. Dovranno riuscire a motivarsi per superare i momenti di stanchezza. Questo progetto vuole aiutare gli studenti ad acquisire le competenze motivazionali e la tenacia per migliorarsi nello studio e per perseguirei i propri obbiettivi di vita, non scoraggiandosi per i primi fallimenti".

Mario Carnali