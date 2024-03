Rapinò col coltello la farmacia Mari. Condannato a 3 anni e sei mesi

Aveva puntato un coltello alla farmacista in servizio alla farmacia Mari di via Rosselli. Era il 17 settembre 2023. Aveva arraffato 700 euro ed era fuggito. L’autore di quella rapina, un 31enne trentino, tossicodipendente, Tommaso V. venne arrestato dopo 24 ore grazie alle telecamere. Ieri, l’autore della rapina è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Il pm aveva chiesto 2 anni e mesi. Attualmente si trova agli arresti domiciliari. Il titolare della farmarcia Samuele Paolini non si è costituito parte civile ed ha rifiutato di ricevere risarcimenti. Gli è bastato che il rapinatore avesse chiesto scusa e che abbia iniziato un percorso di recupero. L’avvocatessa Silvia Pierini ha annunciato il ricorso in Appello perché ritiene la condanna troppo dura vista la collaborazione offerta dal suo assistito agli inquirenti riconoscendo il gesto che aveva compiuto. Ma la farmacia Mari è stata per anni il bersaglio preferito dei rapinatori. Quattro colpi in dieci anni, fino a quella del 30enne trentino che entrò alle 13.15 di quella domenica 17 settembre col volto coperto tenendo in mano un coltello. Minacciò la farmacista facendosi consegnare tutto quello che c’era in cassa, circa 700 euro. Poi si era allontanato senza fretta come se avesse fatto la cosa più semplice e regolare del mondo. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere, è stato possibile per la squadra mobile arrivare in fretta all’identificazione dell’uomo, Tommaso V. che ha ammesso tutto dicendo che con quei soldi aveva comprato la droga.

Al momento della rapina, la farmacista si rifiutò di consegnare il denaro dicendo al rapinatore di prenderselo da solo. E infatti il malvivente sbrigò l’incombenza in proprio per poi fuggire in bicicletta.