"Redaelli via? Per noi un brutto colpo"

Giammarco Cecconi, (foto) coordinatore Comunale di Pesaro di Forza Italia, incassa con eleganza, l’uscita dal partito del consigliere comunale Michele Redaelli.

"In relazione alle dimissioni dal gruppo consigliare di Forza Italia di Michele Redaelli e dagli incarichi ricoperti nel partito di Berlusconi – osserva Cecconi, insegnante, con esperienza trentennale da amministratore, già sindaco di Petriano – posso dire che per Forza Italia questo è un brutto colpo, incassato in un momento particolare per tutto il movimento e per gli elettori. Sono sicuro però che Forza Italia a Pesaro farà molto bene la propria parte e sarà fondamentale per affrontare al meglio e vincere, le prossime Amministrative. La presenza di un partito moderato nel centro destra pesarese è imprescindibile per ambire al successo delle amministrative del 2024".

Come sono ora i rapporti con Redaelli?

"Ci siamo già sentiti. L’ho invitato a cena e lo vedrò prestissimo per approfondire le ragioni di questa scelta. Conosco da tempo Michele: è un uomo di sani principi, leale ed onesto, competente e serio. Sono sicuro che collaboreremo insieme per il bene della città di Pesaro, come anche lui, del resto, ha garantito a Forza Italia e agli elettori che lo hanno eletto nel 2019. Peccato aver perso un ottimo titolare ma la squadra pesarese di Forza Italia che sta nascendo è un’ottima squadra che potrete apprezzare e con cui potrete confrontarvi nei prossimi impegni politici. In bocca al lupo a Michele con il quale il rapporto di collaborazione non mancherà".

