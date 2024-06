Riccardo, 25 anni, in lizza per un assessorato: "Sarebbe un onore"

Riccardo Bernardi, 25 anni. Un volto nuovo in consiglio comunale, nel quale è entrato con 388 voti come candidato nella lista civica "Andrea Biancani sindaco", ma con una esperienza politica giovanile solida già alle spalle.

Come giudica questo suo risultato elettorale?

"Ho fatto una campagna insieme a tanti ragazzi e ragazze del comitato e devo dire che sono molto soddisfatto. Il nostro obiettivo era quello di dare voce ai giovani all’interno dell’amministrazione e del consiglio comunale, affinché Pesaro diventi sempre più una città per i giovani".

Lei viene dalla esperienza politica dei giovani Dem ed è promotore dei Fridays For Future. Ci racconti di più del suo impegno politico.

"A 17 anni ho iniziato come rappresentante d’istituto e della consulta al Mamiani. Da lì è proseguita la mia esperienza: sono approdato nei Giovani democratici per poi impegnarmi anche nel coordinamento del consiglio pesarese dell’Unicef e come coordinatore del Comitato del Forum Giovani. A questo si aggiunge la mia esperienza come coordinatore di Fridays for Future, fino ad arrivare a Marea, che si occupa delle tematiche ambientali".

Quali sono le necessità dei giovani pesaresi?

"A Pesaro è necessario aumentare quello che è il diritto all’ascolto dei giovani così come il diritto allo spazio, dando voce anche alle richieste che arrivano dal Forum Giovani. Noi, come lista, ci siamo anche espressi su tematiche precise che riguardano ad esempio la salute mentale dei giovani, in particolare i disturbi alimentari. Per questo abbiamo proposto l’istituzione della figura dello Psicologo di quartiere".

Parlava di diritto allo spazio, in cui è compreso quello dove è possibile divertirsi. In merito all’ordinanza che regola gli orari dell’ascolto della musica nei locali, che cosa ne pensa?

"Credo che sia necessario mantenere quell’ordinanza e credo che non sia giusto allontanare i giovani dalla zona mare".

Per lei potrebbe delinearsi un futuro promettente all’interno dell’amministrazione comunale.

"Ne sarei onorato. Io posso solo dire che do la mia disponibilità ad Andrea Biancani, che ho sempre sostenuto nel suo impegno e progetto politico". Alice Muri