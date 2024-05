Rossoni: "Spero proprio di restare". Settore giovanile: esonerato Corsi

Stefano Rossoni, classe ’97, è uno dei giocatori biancorossi in scadenza. Ed insegue un primato. Con oltre 230 presenze in maglia Vis è al quarto posto nella classifica storica, dietro a Comizzi, Lorenzo Paoli e Copponi. "Per me che sono pesarese sarebbe un orgoglio e un onore rimanere in questa società – ha detto in un’intervista a TWM radio – se dovessi restare sarebbe il decimo anno. Se così non dovesse essere, allora valuterò altre proposte. Ma per ora non ho avuto contatti con altre società".

Il difensore ha raccontato le incredibili vicende della sfida salvezza con la Recanatese: "E dire che si parlava di una partita bloccata, di un possibile 0-0, invece sono arrivate tutte quelle emozioni, è stato quasi uno shock". I minuti finali da cardiopalma: "Ormai non ci speravamo quasi più sul 3-3 – ha detto – Ci siamo trovati in una situazione paradossale negli ultimi quattro minuti, abbiamo trovato il gol vittoria ed è stata un’emozione fortissima". Poi quello che è venuto dopo il fischio finale: "E’ stato un senso di liberazione totale, al termine di un’annata tosta e stancante".

E poi la festa con i tifosi: "Un’invasione di campo del genere non l’abbiamo vissuta neanche quando abbiamo vinto la Serie D. Evidentemente c’era un senso di liberazione in tutta la tifoseria. Lo stadio pieno al termine di una stagione così difficile ha fatto la differenza".

· Settore giovanile. La Vis Pesaro 1898 "comunica di aver esonerato il Responsabile del Settore Giovanile Enea Corsi. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera professionale".