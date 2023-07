Salvatores in vigna e Davis al Bastione

Continua con successo la rassegna Cinefortunae, che per questa sua quarta edizione celebra Massimo Troisi e Alberto Sordi. Il prossimo appuntamento è domani, alle 19, in collaborazione con l’azienda agricola la Collina delle Fate, a Fossombrone (località San Venanzio 88) con la proiezione di "Mediterraneo" di Gabriele Salvatores. La serata fa parte di Cinema in Vigna, una delle novità di questa edizione che prevede, prima del film alle 21.30, una degustazione di vini abbinati ad assaggi (prenotazione richiesta al 348.4410136). Sabato invece, alle 19.30 al Bastione Sangallo, un concerto dedicato a Miles Davis e, a seguire, alle 22, la proiezione del capolavoro "Ascensore per il patibolo" che vede lo stesso Davis firmare la colonna sonora del film.