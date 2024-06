San Lorenzo in Solfinelli. Ancora problemi per l’accesso alla strada

La strada San Lorenzo in Solfinelli, in zona Ca’ Vagnino, non trova pace. Così come la signora Adriana Carrino, residente in fondo ad essa e titolare di un b&b molto gettonato, che da 9 anni chiede che la strada venga sistemata in maniera definitiva. "Da qualche giorno – spiega la signora Carrino – addirittura né io né gli ospiti possiamo percorrere l’unico tratto decente della via perché un vicino lo ha chiuso con sbarre e lucchetti. Ma c’è un’ordinanza che lo vieta!".

Un tratto della strada infatti è stato acquistato anni fa da un confinate residente all’estero, che torna solo in estate e quando c’è mette letteralmente i catenacci. In permuta, ha realizzato una “bretella“ alternativa, che però non è mai stata ultimata e presenta forte pendenza e pericolose fosse e crepe. Chiude Carrino: "A gennaio il comune ha emanato un’ordinanza che gli impone di renderla sicura e, intanto, tenere aperto il vecchio tracciato, ma non l’ha mai fatta eseguire al vicino, che se n’è infischiato. Ho chiamato anche le forze dell’ordine ma niente da fare. Il comune deve fare qualcosa, è un sopruso e la mia vita è impossibile".

gio. vol.