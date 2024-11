Sarà un match duro con un pezzo di storia

Nella sesta giornata del campionato di A1 Tigotà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia affronta domani alle 17 a Treviglio il Volley Bergamo, appaiato alle tigri e a Chieri al quinto posto in classifica dopo la bella vittoria colta in trasferta a Roma. Così presenta la partita la schiacciatrice delle tigri Gaia Giovannini: "Sarà sicuramente una partita difficile, stiamo studiando le nostre avversarie. Cerchiamo di partire da quello di buono che abbiamo fatto nelle partite giocate sin qui e di tirare fuori il meglio di noi. Penso che siamo sulla strada giusta, anche se ovviamente abbiamo tanto lavoro davanti a noi e tanti aspetti in cui dobbiamo migliorare". Aggiunge l’allenatore Andrea Pistola: "Con Conegliano è stata una partita a sé, mi aspettavo un po’ di coraggio in più ma l’avversario era quello che era. Ora dobbiamo tornare a lavorare a testa bassa e lottare per il risultato, con Bergamo sarà un incontro impegnativo perché loro sono una buona squadra". Quando si parla di Bergamo, si parla di una città che ha fatto la storia della pallavolo femminile italiana e che ancora sa dire la sua nel massimo campionato italiano, il più importante e competitivo del mondo. Sin qui la squadra, guidata da un vecchio lupo come Carlo Parisi è stata una delle sorprese dell’avvio di campionato.

b.t.