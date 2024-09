Schianto a Piobbico, Vilma non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta Vilma Orlandi (foto), 67 anni, vedova, pensionata, di Ginestreto. E’ morta dopo aver lottato per dieci giorni nel reparto di terapia intensiva ad Ancona. I traumi subìti in seguito ad un incidente stradale avvenuto il giorno di ferragosto a Piobbico non le hanno lasciato scampo.

La donna viaggiava nel sedile posteriore di una Bmw X1 di amici di ritorno da un pranzo in un ristorante del monte Nerone. Improvvisamente, superato l’abitato di Piobbico, la loro auto è stata centrata da una Panda con quattro persone che viaggiava in senso opposto. L’urto particolarmente violento ha scaraventato la 67enne contro la parte anteriore della vettura. Il trauma cranico è apparso subito drammatico. La donna ha perso conoscenza immediatamente. E’ stata chiamata l’eliambbulanza per il trasferimento ad Ancona dove ha lottato fino al tardo pomeriggio di domenica sera. Poi il suo cuore ha cessato di battere.

Lascia due figlie e tante amicizie nel paese di Ginestreto dove, fino al 2021, ha svolto il lavoro di governante della villa di rappresentanza della famiglia Scavolini. Poi è andata in pensione. La giornata di ferragosto doveva essere un’occasione di festa e di allegria da passare insieme agli amici di una vita. Infatti il gruppo era formato da almeno cinque o sei auto che seguivano la Bmw X1 dove sedeva la signora Vilma.

I funerali sono previsti per domani, giovedì, alle 14.30 nella chiesa di Ginestreto. Solo ieri è stata decisa la data per dare l’ultimo saluto a Vilma Orlandi dopo aver atteso il nulla osta della magistratura di Urbino che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente della Panda. Nell’impatto erano rimasti feriti il conducente della Bmw X1 e un altro passeggero, poi dimessi dall’ospedale senza conseguenze gravi. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri ai quali spetterà ricostruire le varie fasi che hanno preceduto il tragico schianto.