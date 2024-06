Scontro in superstrada, grave 80enne in ’vespa’

Gravissimo incidente stradale ieri mattina alle 11 lungo la corsia direzione mare della Fano-Grosseto, all’altezza di Bellocchi. Un 80enne in sella ad una vespa Piaggio 150 ha urtato per cause di accertamento una Opel Zafira che prodeceva nella stessa direzione di marcia. L’impatto ha scaraventato l’80enne sull’asfalto procurandogli gravi ferite in tutto il corpo. Per puro caso, il forte traffico automobilistico e di mezzi pesanti che seguiva i mezzi coinvolti è stato in grado di rallentare ed evitare di travolgere il ferito a terra oltre la Zafira. E’ stata fatta arrivare sul prato accanto l’eliambulanza oltre al 118 di Fano. I sanitari hanno provveduto a stabilizzare il malcapitato vespista per poi trasferirlo all’ospedale di Ancona in prognosi riservata. Sul posto, per gli accertamenti di legge, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Urbino che ha ascoltato anche i testimoni dell’incidente. Il traffico ha subìto forti rallentamenti per consentire agli agenti di procedere con i rilievi e poi al carro attrezzi di prelevare i mezzi coinvolti. La vespa Piaggio 150 può essere utilizzata per viaggiare anche in superstrada seppur le moto e gli scooter rappresentino spesso per i conducenti un altissimo rischio.