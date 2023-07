"Scooter a tutto gas con marmitte truccate Servono controlli"

Ho saputo della battaglia annunciata dall’amministrazione comunale nei confronti delle moto che sfreccerebbero ad alta velocità sulla panoramica del San Bartolo. Sono sempre stato un appassionato motociclista sin da ragazzino (ora sono più che adulto), prima con i 48, poi con moto ben più potenti. Ricordo i vari incidenti in cui hanno perso la vita a suo tempo alcuni ragazzi usciti fuori strada sulle curve del San Bartolo, ma non ricordo, fortunatamente, analoghi luttuosi episodi da molti anni a questa parte. Ora abito in centro, a poca distanza dalla redazione pesarese de il Resto del Carlino di via Manzoni e vorrei chiedere ai solerti amministratori se hanno mai preso in considerazione di ingaggiare analoga e seria battaglia contro i rumori prodotti dai motorini che scorazzano per le vie del centro in qualsiasi ora del giorno e della notte con le marmitte truccate (da motociclista so riconoscerle) disturbando non poco la quiete pubblica. Sarei curioso di sapere quanti motorini sono stati oggetto di verifica in merito agli scarichi nell’ultimo anno da parte della Polizia Municipale.

Giorgio Paolini