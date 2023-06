Seduce un 67enne e fa sesso con lui Poi lo fa ricattare: due arrestati

L’avevano studiata bene. "Io seduco quel 67enne, ci faccio sesso, poi insieme lo ricattiamo". E il giochino per un po’ aveva funzionato: un 67enne pesarese, viene agganciato al supermercato da una 44enne che subito lo circuisce mentre lui ignaro fa la spesa in un ipermercato. Poi le effusioni in auto, e il sesso a casa di lei. Ma da lì inizia l’incubo, ovviamente per il sedotto.

"Il mio compagno ha scoperto, anzi ha filmato tutto, o paghi o mi ha detto che rivela tutto ai tuoi". Così il malcapitato 67enne, terrorizzato, inizia a pagare. Ma le minacce continuano. E il 67enne è costretto a fare tre distinti pagamenti, anche con la postepay.

"A quel punto, nella sceneggiata – ricostruisce la polizia – si inseriva anche un sedicente “amico” della donna, che atteggiandosi a soggetto proveniente da Napoli, disposto a “risolvere il problema” con il ricattatore, asseriva che quest’ultimo aveva deciso di chiudere definitivamente la questione a seguito di un ultimo pagamento di 300 euro". La vittima paga, sperando che sia per l’ultima volta. Ma chiama la polizia.

Così la Squadra Mobile identifica la donna. Contemporaneamente però al 67enne arrivano ulteriori messaggi telefonici, con pressanti nuove richieste da parte del ’napoletano’, che pretendeva, con minacce, di essere pagato per la sua intermediazione.

Venerdì scorso, l’epilogo. Il 67enne si incontra con la donna e l’amico: loro gli chiedono 500 euro, lui gliene dà 250, "tutto quello che ho". Solo che i poliziotti della Mobile sono vicini e bloccano i due. Per l’uomo, un 44enne, anch’egli già noto alle divise, residente nel Pesarese e per la donna, compagni e complici nella vicenda, scatta l’arresto in flagranza di estorsione. Per la donna il reato risulta aggravato dal fatto di aver agito durante la sottoposizione alla misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale, con obbligo di soggiorno a Pesaro. Ieri il Gip ha convalidato l’arresto e ha lasciato in carcere ambedue.