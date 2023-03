Serve un addetto alle pubbliche relazioni

Studio di Pesaro ricerca addetto a pubbliche relazioni che si occupi in via esclusiva della pianificazione, organizzazione e gestione degli eventi – seminari, convegni, pubblicazioni e altro – nonché della pianificazione e gestione di tutte le attività di comunicazione a media e social media. È richiesto diploma superiore o laurea riferita all’ambito di scienze dalla comunicazione, formazione, media, pubblicità e advertising. È richiesta al candidato la capacità di utilizzo dei principali social network, in particolare Linkedin e Twitter, e delle tecniche di video making. È richiesta anche una buona conoscenza dell’inglese, scritto e parlato. Viene offerto al candidato un contratto part-time di 20 ore settimanali (4 ore al mattino). Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] indicando il codice: 2850413 (info: 0721 6303813).