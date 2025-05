“Stacciaminaccia“, un programma ricco

Da oggi a domenica a Fermignano torna Stacciaminaccia, festival di letteratura per l’infanzia giunto all’8ª edizione, con la direzione artistica di Alice Toccacieli. Tema dell’edizione è “sconfinare“ inteso come aprirsi all’altro e a se stessi, esplorare ciò che ci circonda ma anche ciò che è nascosto dentro di noi. Stamattina l’autore Giovanni Colaneri incontra le scuole con il silent book “Lilou“ e alle 18 inaugurerà la sua mostra nella sala Bramante, che resterà aperta per tutto il festival. Domani e domenica mattina spazio ai laboratori per bambini a cura della pedagogista Roberta Sideri, mentre domenica alle 18 si terrà lo spettacolo teatrale di Manuela Capece e Davide Doro. Domenica sera il festival si chiuderà con la presentazione del nuovo romanzo di Alessio Torino “Palio delle rane“ (alle 20.30).

Valentina Damiani