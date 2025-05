Stella Maris, una tre giorni di fede e di festa

La festa della Stella Maris, fra gli appuntamenti più sentiti dalla comunità di Gabicce, si ripropone anche quest’anno nell’ultimo fine settimana di maggio. Al termine del mese mariano, l’unità pastorale che comprende le parrocchie di Maria Santissima Immacolata a Gabicce Mare e Santa Maria Annunziata a Ponte Tavollo presenta a partire da domani fino a domenica tre giorni di appuntamenti dedicati alla Madonna del Mare.

Il programma inizia il 30 maggio alle 16 con il pomeriggio dedicato agli anziani nel chiostro della parrocchia di Gabicce Mare, con un intrattenimento a cura della sezione locale del Movimento cristiano lavoratori. Sabato invece si terrà la processione con la statua della Stella Maris, un appuntamento che anche grazie alla vicinanza con la festa del 2 giugno registra sempre una grande partecipazione di turisti oltre che di locali.

"La festa della Stella Maris segna l’inizio dell’estate, ed è un modo anche per manifestare in mezzo ai turisti la nostra attenzione ai loro bisogni religiosi – dice don Mario, il parroco di Gabicce che con questo spirito di servizio ogni anno celebra nei mesi estivi Sante Messe molto partecipate all’aperto, in spiaggia e nei giardini pubblici - . Il ritrovo per la processione sarà alle 20,15 davanti alla chiesa di Gabicce Mare, poi il corteo si dirigerà al molo dove la Madonna e i bambini che hanno fatto la Comunione e la Cresima nel corso di quest’anno saliranno su un’imbarcazione per la benedizione del mare. Al ritorno la processione proseguirà per le vie del centro fino a piazza Giardini Unità d’Italia. I festeggiamenti termineranno invece domenica con la celebrazione della Santa Messa alle 10.30 nella piazza del Municipio.

Finiti i festeggiamenti per la Stella Maris, le attività per l’unità pastorale di Gabicce Mare proseguiranno poi con grande impegno, in vista della consacrazione della chiesa di Santa Maria Annunziata a Ponte Tavollo, in programma il 18 ottobre alla presenza dell’Arcivescovo Sandro Salvucci. In vista di questo appuntamento numerosi sono stati i lavori di ristrutturazione effettuati.

"Abbiamo rifatto tutto il presbiterio compreso il battistero – spiega don Mario - . Mancano però ancora molti interventi, in particolare lavori di abbellimento come il mosaico del battistero, la pavimentazione della chiesa, il restauro della Croce del 1700. Per questo siamo grati e aperti all’attenzione della comunità a sostenere il progetto".