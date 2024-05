Street Food Urbino. A Borgo Mercatale sapori e divertimento

Cibo di strada e musica per ogni età: torna stasera Street food Urbino, evento organizzato a Borgo Mercatale da Asscomurbino, associazione dei commercianti locali, e patrocinato dal Comune. L’iniziativa durerà fino a domenica sera, portando in città tanti truck food da varie parti d’Italia con numerose e variegate specialità culinarie. "Avremmo voluto organizzarlo alla Fortezza Albornoz, ma il terzo accesso al parco non è ancora pronto, quindi mi auguro che manterremo lo stesso entusiasmo, l’anno prossimo, così da riproporlo e portarlo lì – spiega l’art director Federica Marini –. Accanto al cibo, ci sarà l’intrattenimento musicale, con cui abbiamo voluto accontentare ogni fascia d’età: giovedì avremo Radio Studio Più in diretta, con Paolo Vox e Mauro Gagliardini Dj; venerdì ci saranno i Blend, gruppo rock che suona musica italiana e internazionale; sabato spazio alla nostalgia con un’immersione nella musica anni ‘80-‘90 grazie ai One More Shot, amici che arrivano da fuori regione e che nel 2023 sono stati una vera rivelazione; chiuderemo domenica con l’Orchestra Riccardi, che fa musica da ballo, anche balli di gruppo, con canzoni di tutti i generi, fino alla contemporanea".

"Oltre a degustare il cibo di strada di qualità, avremo un’area bimbi gratuita, dotata anche di percorso gonfiabili, che Asscomurbino ha voluto fortemente, per regalare uno spazio a tutti i bambini che ci verranno a trovare. La festa comincerà giovedì sera, poi saremo aperti sia per pranzo, sia per cena, dal venerdì alla domenica".

n. p.