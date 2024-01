"Studiare, ma camminando"

Un condensato di metodo Keating (quello della mitica pellicola ’L’Attimo Fuggente’) e di genialità. La scuola Sandra Barba Mondaini, plesso dell’istituto comprensivo ’Pirandello’, diretto dalla professoressa Lucia Maria Soccorsa Bumma, è all’avanguardia nel cosiddetto metodo finlandese.

A Santa Veneranda, sede della primaria, a lanciare la volata e poi a portarla avanti sul fronte di quel metodo, è la professoressa Roberta Grasso (foto), ex consigliere comunale e coordinatrice dei progetti Erasmus. Un metodo, quello finlandese, che si potrà toccare con mano oggi, dalle 9 alle 11,30, nell’open day della ’Barba Mondaini’, aperto ai genitori e bimbi.

Metodo finladese. Di cosa si tratta professoressa Grasso?

"Si cerca di alternare momenti di massimo impegno cognitivo a minuti dedicati agli esercizi motori".

Insomma, un ’Mens sana in corpore sano’.

"Sì. E ha valore motivazionale e fisiologico".

E quali strutture avete per supportare il metodo?

"Ambulatori ed aule ampie. Passare da un ambulatorio all’altro è un modo per fare muovere i bambini. L’altra cosa molto importante è promuovere attività all’aria aperta".

Come?

"Con un giardino attrezzato. E poi noi siamo in area collinare. Con sentieri non trafficati, abbiamo la possibilità di esplorare il cosiddetto monte Antenna. Scienze, musica, interdisciplinarietà sono il nostro motto. Con un altro aspetto importante: il metodo di studio cooperativo. I bambini, cioè, lavorano in gruppo. E questo porta innumerevoli benefici".

Ne avete avuti?

"Certo. Pensi al periodo del Covid. Durante e anche dopo. Il metodo finlandese e le lezioni all’aperto sono servite eccome. Ai bambini hanno portato grande beneficio".

La scuola ’Barba Mondaini’ è visitabile comunque anche nei giorni extra open day.

gio. gui.