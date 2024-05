"Sulla strada Panoramica l’erba divora la carreggiata"

"Alberi ed erbacce si stanno letteralmente divorando la strada". La denuncia, con tanto di foto (a lato), è di Davide, e riguarda la Panoramica, compresa la strada che la congiunge con le Siligate passando per Fiorenzuola. Si vedono rigogliosi cespugli che non solo lambiscono la strada, ma l’invadono al punto che non si riconosce più la linea bianca della carreggiata. E ai margini si vedono pure piante ammalorate venute giù, di cui nessuno evidentemente ha mai curato la manutenzione.

"L’erba altissima è stata tagliata l’anno scorso. Poi più nulla – racconta il residente –. Il verde si sta pian piano prendendo una parte della strada. Davanti all’ex Rifugio del Gabbiano non si vede neanche più il mare. Per non parlare degli alberi, alcuni già crollati ed altri ammalorati o pieni di edera, che prima o poi cadranno e forse solo allora, quando avverrà il ’misfatto’ qualcuno interverrà".

Alcune grosse piante, riferisce Davide, sono già collassate e finite nel dirupo nell’indifferenza generale. "Ovviamente – prosegue – nessuno si è preoccupato di bonificare l’area, evidentemente pensando che il verde ai lati della strada sia una sorta di bosco naturale, da lasciar crescere in libertà. Ma nel momento in cui ci costruisci una strada non lo è più, la manutenzione è assolutamente necessaria". Davide ha contattato sia l’Aspes che il Comune, "ma ognuno rimanda all’altro. Un rimpallo di responsabilità continuo. E intanto – osserva – l’erba cresce".