’Surprize’, il meglio degli allievi dell’Accademia

Per il sesto anno consecutivo torna Surprize, la mostra premio che presenta una selezione dei lavori prodotti all’interno dei laboratori da studentesse e studenti dell’Accademia di Belle Arti di Urbino. La natura della cultura è il sottotitolo di questa edizione che resta sempre connessa alla Fondazione Pescheria – Centro Arti Visive e al Comune di Pesaro, nella coda lunga delle celebrazioni di Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura. Per la prima volta ospitata nelle Sale del Castellare di Palazzo Ducale di Urbino, grazie alla preziosa collaborazione con l’Amministrazione comunale della città ducale, l’evento artistico, con la curatela di Chiara Pirozzi e Federica Facchini, che vede la partecipazione della Jan Dlugosz University in Czestochowa, sarà inaugurato giovedì 16 gennaio alle 17.30. Con questa edizione di Surprize si desidera sottolineare il legame che da sempre ha l’Accademia con la sua città, creando così un punto di raccordo fra le varie sedi dell’Istituzione, disseminate in più luoghi del centro storico. La giuria di Surprize 6 presieduta da Marcello Smarrelli (foto), direttore artistico di Pesaro Musei, e composta dai curatori Simone Ciglia e Bianca Basile, dalla gallerista Hélène de Franchis e dall’artista Davide Mancini Zanchi, assegnerà un premio di 1.000 euro ad una studentessa o studente dell’Accademia di Belle Arti di Urbino o della Jan Dlugosz University in Czestochowa, che sarà annunciato la sera dell’inaugurazione.

b. t.