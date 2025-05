TeamSystem Vuelle under 17 trionfa a Roma e si prepara per le finali nazionali

Si è concluso con la nona vittoria in dieci partite il girone interregionale della TeamSystem Vuelle under 17 che, già sicura della qualificazione alle finali nazionali, ha onorato al meglio la trasferta romana a San Paolo Ostiense vincendo 67-76. In vista dei sorteggi per i gironi, solo Cantù ha un record migliore di Pesaro, 10-0. Nonostante qualche assenza per un riposo più che meritato, la compagine di coach Luminati dopo un primo quarto chiuso avanti di quattro lunghezze dai padroni di casa prende il comando della gara e si costruisce un vantaggio comodo nel terzo periodo, amministrando poi nei 10’ finali. Migliori marcatori Patrignani e Grasso, ex della partita, con 15 punti. Ora c’è un mese esatto di allenamenti prima della partenza per Chiusi, che li vedrà protagonisti dal 16 al, si spera, 22 giugno.

Una sola giornata al termine, invece, nella lunga regular season del campionato under 19 Gold e primo posto per la Delfino, distante solamente 40 minuti dalla qualificazione alla Conference Interregionale come testa di serie. A pari merito, ma dietro per scontri diretti sfavorevoli, c’è Jesi Basket Academy, che dovrà vincere lunedì ad Ascoli e sperare nella sconfitta contemporanea della Delfino, impegnata nel ben più complicato derby contro il Bramante.

I biancoblu, quarti in classifica, sono appesi ad un filo per sperare ancora nel terzo posto e qualificarsi alla seconda fase: dovranno vincere obbligatoriamente il proprio match e chiedere un favore ai cugini del Mba, impegnati contro Porto Sant’Elpidio. In questo modo il Bramante sarà terzo essendo in vantaggio negli scontri diretti con PSE. Tuttavia, l’impresa si presenta più che mai ardua, e la sconfitta di lunedì a Fabriano per 65-63 rischia di essere pagata a caro prezzo. Nella Coppa Regionale under 17 non si ferma il cammino del Bramante, che dopo aver vinto ampiamente 66-105 sul campo del MBA il match di andata, bissa il successo anche in casa (87-62) e si guadagna l’accesso alle semifinali. L’avversario sarà il Basket Nestor Marsciano, che ha ribaltato la sconfitta di un punto nella gara di andata a Polverigi con una larga vittoria (84-67).

Agli archivi, infine, la stagione dell’under 15 Eccellenza della Vuelle, fermata nettamente dalla Reyer Venezia ad un passo dall’interzona con il punteggio di 88-47. A fronte della superiorità dei veneti, i biancorossi hanno resistito per tutto il primo tempo, chiudendo sotto di dodici lunghezze, ma al rientro in campo sono crollati, segnando appena 13 punti nell’intero secondo tempo.

Leonardo Selvatici