Telea asso pigliatutto alla regata Pesaro-Pola

In un clima di grande amicizia si sono tenute ieri pomeriggio, nella sede della Lega Navale, le premiazioni della 38esima regata sulla rotta dei trabaccoli. A fare piazza pulita di tutti i premi è stata l’imbarcazione "Telea" dello skipper Paolo Terenzi (Club Nautico Cattolica) che ha vinto la Coppa Challenger di entrambe le manifestazioni, dato che si era iscritto alla veleggiata ma poi è riuscita con un finale appassionante a ‘passare’ le barche più grosse nel cuore della notte in cui si è consumato l’arrivo della regata nel canale di Pola. Non solo, Telea è stata anche la prima a virare la boa di disimpegno davanti a Pesaro, portandosi a casa il prosciutto.

"Si respira un’atmosfera di grande entusiasmo per la ritrovata partecipazione a questa storica regata, iniziata negli anni Ottanta, che ci rende orgogliosi e felici – sottolinea il presidente della Lega Navale pesarese, Antonio Rossini -. Avere al via 42 imbarcazioni non è una cosa che capita tutti i giorni e speriamo di incrementare il numero nella prossima edizione, avendo ravvivato i rapporti con i regatanti di Pola". A dare quel tocco in più quest’anno è stata sicuramente la presenza per una settimana nel porto di Pesaro della Tartana di Pola del comandante Livio Jelcic, una favolosa barca d’epoca che ha fatto sentire quel tocco internazionale di cui si è sentita la mancanza nel periodo del Covid. Oltre al comitato organizzatore, che ha lavorato con grande impegno, e alla Capitaneria del Porto di Pesaro, rappresentata ieri dal capo servizio operativo, vanno ringraziati gli sponsor. Nella sede di Strada tra i due Porti, era presente Maurizio Picciafuoco, in rappresentanza della Banca Mediolanum: "Siamo davvero contenti di aver sostenuto questa bella manifestazione e posso già annunciare che ci saremo anche l’anno prossimo". Appuntamento al 2025.

e.f.