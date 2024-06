Terremoto oggi nelle Marche: scossa nella notte ad Urbino

Urbino, 8 giugno 2024 – Torna a tremare la terra nelle Marche in provincia di Pesaro Urbino. Stavolta la scossa non si è verificata sulla costa, come spesso è accaduto nei mesi scorsi, ma nell’entroterra e precisamente con epicentro 2 due chilometri da Urbino.

Una scossa di terremoto è stata registrata dall'Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nella notte a Urbino, con magnitudo 2.8

Il terremoto di magnitudo 2.8 è stato registrato dalla sala sismica dell’Ingv alle 3.28 della notte ad una profondità di 48 km.

Sempre durante la notte sono state registrate cinque scosse di terremoto ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Zona che ultimamente ha fatto spesso parlare di sè per le continue scosse.