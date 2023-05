Terremoto oggi a Pesaro: 3.1 di magnitudo vicino alla costa

Pesaro, 1 maggio 2023 – Un terremoto di magnitudo 3.1 è avvenuto alle 13.27 (ora italiana), poco distante dalla costa marchigiana pesarese (Pesaro Urbino).

La profondità è di 9 km ed essendosi verificato in mare non dovrebbe aver causato danni. Le Marche però sono una zona, come si sa, in cui la terra trema di frequente e si sta in allerta. Il terremoto è stato localizzato dalla sala Sismica INGV-Roma.

Questa notte alle 4.41, inoltre, si è registrata una scossa anche sulle coste della Calabria. Non sono segnalati danni, ma la terra ha tremato una ventina di chilometri dalla costa calabrese, di fronte a Paola e Cetraro. La profondità a cui si è verificato il sisma, 266 chilometri, infatti, secondo quanto riferito dalla Protezione civile regionale, ha fatto sì che il sisma di magnitudo 4.8 non sia stato particolarmente intenso in superfice. Le sale operative della Protezione civile non hanno ricevuto segnalazioni particolari.