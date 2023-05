Torna "Miraviglia" Ma ora insieme ai bimbi protagoniste sono le api

Torna il "Miraviglia" e questa volta non è solo: ad accompagnare i bambini, infatti, ci saranno anche le amiche api. Domenica 7, infatti, si terrà la nuova edizione del Miraviglia, al Parco Miralfiore, con la collaborazione di Legambiente per la sensibilizzazione, nei più piccoli ma anche grandi, nei confronti della natura e dei suoi piccoli ed instancabili lavoratori: le api: "Oltre a giocare e socializzare tra di loro – commenta Francesca Frenquellucci, assessore all’innovazione ed alla partecipazione –, in questa giornata, i bambini potranno anche scoprire il mondo delle api attraverso l’iniziativa di Legambiente denominata "Salviamo la Regina". Laboratori e giochi didattici saranno solo alcuni dei progetti pensati per questa giornata. Ad accompagnarci in questa avventura, come sempre, anche il mercatino dei bambini, che permetterà loro di scambiare, comprare e vendere giocattoli che non usano più, ma che possono diventare tesori per qualche altro bambino".

Dalle 9 alle 18, infatti, i bambini potranno stendersi nel prato con una coperta e mettere in mostra tutta la loro merce, mentre dalle 10 in poi inizieranno anche i laboratori con le api: "Abbiamo voluto coinvolgere gli apicoltori perché le api sono il centro della nostra sopravvivenza – spiega Rosalia Cipolletta, presidente Legambiente Pesaro –. Purtroppo, oggi, con tutti i pesticidi e con le pessime condizioni in cui riversa la natura, le api stanno morendo, il che è un problema, dato che sono loro che permettono agli alberi di vivere e nascere grazie al loro lavoro di impollinatrici. Senza api non esisteremmo noi. Vogliamo far scoprire ai bambini, ma soprattutto agli adulti, quanto questi insetti siano importanti e come cercare di salvaguardarli. Abbiamo invitato, per quest’occasione, degli apicoltori, ma la prossima volta vorremmo coinvolgere anche gli agricoltori, per mostrare che soluzioni alternative ai pesticidi ci sono e bisogna usarle". Candele con la cera grezza e colorata, merenda con crackers e miele, l’arnia didattica, per vedere l’ape regina che "dirige" tutte le sue figlie, saranno solo alcune delle emozioni da vivere domani l’altro al Miralfiore.

Alessio Zaffini