"Tuteliamo la torre Cotogna, un patrimonio di tutti"

Gli alunni della 1ª B dell’ ICS "Anna Frank" di Sassocorvaro Auditore, hanno incontrato in un laboratorio di Educazione alla Cittadinanza, l’ex dirigente Maria Antonietta Cecchini che ha raccontato loro la storia della Torre Cotogna, edificio monumentale che sorge sulla collina di fronte alla scuola, affacciata sul fiume Foglia. Per individuare l’origine del suo nome non esistono che ipotesi: probabilmente deriva dal fatto che in zona si trovavano alberi di mela cotogna, oppure che era anticamente nel territorio dei Goti. La torre è ubicata nella località di Ca’ Mazzasette, è stata costruita in una prima fase all’epoca dei Longobardi. E’ alta 17 metri, tutte le pareti sono uguali e misurano 7 metri. La base è realizzata con ciottoli di fiume, la parte superiore, probabilmente restaurata e rinforzata all’epoca del duca Federico da Montefeltro, è in mattoncini. Le pietre angolari sono squadrate per darle stabilità. Un tempo la struttura aveva dei merli che adesso sono crollati. Era una torre militare che serviva ad avvistare i nemici, probabilmente utilizzando dei fuochi. Dentro la torre vivevano dei soldati di vedetta guidati da un comandante. Oggi purtoppo la torre è in una proprietà privata, in uno stato di grave degrado, eppure è un bene di inestimabile valore per la nostra comunità. Delle 40 torri che esistevano nel Montefeltro, la Torre Cotogna è una delle 14 sopravvissute. Meriterebbe un futuro di recupero e tutela, il sogno sarebbe di poterla visitare".