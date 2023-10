Un barista per colazioni e un assistente alla persona

Bar di Fano (in zona ospedale) cerca ragazza di massimo 30 anni per contratto di lavoro part-time con almeno un anno di esperienza pregressa nelle colazioni.

Il lavoro si svolgerà prevalentemente nel turno mattiniero dal lunedì al sabato e a cui si aggiungeranno due pomeriggi settimanali.

Giorno libero la domenica.

Orario e i turni di lavoro saranno da stabilirsi, in fase di colloquio, con il datore di lavoro.

Richieste che dovrà soddisfare la risorsa per al fine dell’assunzione: puntualità, serietà e cordialità nei confronti dei clienti che si presentano in loco.

Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae al seguente numero: 389 6496427 utilizzando Whatsapp.

Assistente alla persona per un viaggio Erasmus a Madrid per la durata di 3 mesi. Non è richiesto titolo Oss ma, chiaramente, la volontà di fare trasferte fuori dall’Italia (in questo caso in Spagna). Per candidarsi inviare il proprio cv a sarazaganelli36@ gmail.com