Un derby senza storia. Loreto stravince

Loreto

62

bramante

39

LORETO : Delfino 15, Cevolini, Battisti 7, Cipriani ne, Mattioli, Tognacci 16, Santucci ne, Aglio 8, Broglia, Gulini 14, Jareci 2. All. Ceccarelli.

BRAMANTE: Crescenzi, Ricci 4, Sgarzini 4, Ferretti, Ferri 3, Nicolini E. 2, Centis, Rinaldi 3, Stefani 17, Panzieri 6. All. Nicolini M.

Parziali: 24-10, 16-11, 8-11, 14-7.

Progressivi: 24-10, 40-21, 48-32, 62-39.

Usciti per 5 falli: Stefani (Bramante)

Il derby non ha storia. l’Italservice domina contro un Bramante mai in partita.

I padroni di casa partono subito forte e per gli ospiti non c’è nulla da fare. C’è poco da dire sul match. Basta guardare i parziali. Il Loreto nel primo quarto prende il largo, conquistando un vantaggio che i biancoblu non riescono più a ricucire. Per gli uomini di Nicolini una gara sempre in rincorsa.

Partita senza alcun commento, il Bramante esce sconfitto nettamente nel derby.

Sconfitta frutto di tanti errori al tiro, serata storta per tutti gli esterni col solo Stefani sui suoi standard realizzativi. "Peccato - commenta il dirigente del Bramante Fabio Lanci -, ma si volta subito pagina perché domenica c’è di nuovo il campionato e il Bramante ospita la Valdiceppo". Sorride invece l’Italservice che inanella l’ennesima vittoria di fila e resta al comando della classifica della serie B interregionale.

Per i gialloblu un successo importante che conferma il buon stato di forma del gruppo di coach Ceccarelli che sembra che abbiamo imboccato la strada giusta. Per il team del presidente Pizza ben tre giocatori in doppia cifra. Su tutti Delfino, il grande ex che firma una prestazione super.

b.t.