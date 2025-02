Un gol per tempo. Il Fabriano Cerreto affonda i Portuali

CERRETO 2 PORTUALI 0

CERRETO (4-2-3-1): Mazzoni; Stortini, Marino, Mistura, Grassi (46’ st Guidarelli); Trillini, Conti; De Sanctis (34’ st Carnevali), Palmieri (31’ st Crescentini), Proietti Zolla; Nacciarriti (34’ st Musso). All. Mariotti.

PORTUALI DORICA (4-2-3-1): Tavoni Simone; Fabiani, Savini, Catalani, Tavoni Filippo; Girolimini (31’ st Cingolani), Sassaroli (44’ pt Candolfi); Testoni (17’ st Gioacchini), Guzzini, Altieri (11’ st Pangrazi); Trabelsi. All. Ceccarelli.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Reti: 32’ pt Nacciarriti, 26’ st Conti (rig.)

Note: ammoniti Grassi, Proietti Zolla, Testoni.

Il derby è del Fabriano Cerreto. Con un gol per tempo i cartai superano i Portuali conquistando tre punti importanti per la salvezza. Inizia bene la formazione di casa con un tiro dal limite di Conti, Tavoni ci mette i pugni e devia in angolo. Dall’altra parte ci prova Trabelsi, ma tira a lato. Poco dopo la mezz’ora arriva il vantaggio dei locali. Proietti Zolla serve Nacciarriti che con un diagonale infila Tavoni per l’1-0. I Portuali perdono anche Sassaroli per infortunio sul finire del primo tempo, ma provano ancora con Trabelsi che stavolta centra la porta, ma Mazzoni devia in angolo. Nel secondo tempo il Fabriano Cerreto potrebbe colpire in contropiede, ma Palmieri a tu per tu con Tavoni non riesce a piazzare il 2-0. I Portuali ci provano, ma è il Fabriano Cerreto ad andare vicino al raddoppio: Fabiani salva sulla linea su Nacciarriti. Il 2-0 però è nell’aria e arriva su calcio di rigore guadagnato (trattenuta di Guzzini) e realizzato da Conti. Lo stesso Conti nel finale potrebbe segnare il 3-0, ma il tiro è deviato in angolo da Tavoni. Poi altre due occasioni con Proietti Zolla e Conti che non trovano la porta da buona posizione. Bastano però i due guizzi di Nacciarriti e Conti per far gioire la squadra di Mariotti.