Ricci in seconda fila non resiste e lascia

Siparietto della politica all’assemblea della Cna. Il palconoscenico è questo: ordine dei posti con la sola scritta autorità. A sinistra i politici, a destra gli esponenti Cna. In prima fila tra le autorità due assessori regionali: Antonio Baldelli e Stefano Aguzzi. Quindi Dallasta, Vitri, Minardi e Ruggeri dei 5 Stelle. Dietro di loro qualche consigliere comunale. Arriva Matteo Ricci, vede tutto occupato e si siede in seconda fila lato Cna. Con lui Daniele Vimini. Ricci guarda il cellulare, passa qualche minuto, si alza, saluta gli esponenti che parlavano sul palco e se ne va. Inizia la sarabanda: "E’ andato via leggermente... alterato perché era stato messo in seconda fila, lui Europarlamentare", dice uno del centrodestra. Che aggiunge anche: "Chi tardi arriva male alloggia". Dietro Ricci lascia il salone gremito anche Alessia Morani: "Un gran caldo lì dentro...". Resistono del Pd Renato Minardi, Micaela Vitri e Marta Ruggeri dei 5 Stelle. Tra quelli che alzano le tende Stefano Aguzzi mentre resistono Nicola Baiocchi, Giovanni Dallasta e Francesco Baldelli per il centrodestra. Tutti con i cellulari in mano per sollecitare il presidente della Regione Francesco Acquaroli che avrebbe dovuto parlare intorno alla 10 subito dopo il sindaco Andrea Biancani. Quando il numero uno della Regione atterra alla Torraccia sono le 12 e 30. Quelli della Cna vengono avvisati del ritardo per cui chi sale sul palco la tira per le lunghe... E dal Pd parte la reazione: "Ricci che se n’è andato? Macché arrabbiato per il posto – dice una consigliera Pd –, doveva essere alle 11 ad Urbino non era in scaletta e non doveva parlare. Peggio sta facendo invece Acquaroli che ancora non si vede. La mia collega di partito che se n’è andata? Cosa fa quella non m’importa". Intanto quelli del centrodestra – il duo Baiocchi Dallasta – escono e fanno da ‘navigatore‘ ad Acquaroli: "Guarda quando arrivi alla rotatoria gira a destra...". Intanto c’è chi fa girare la registrazione della puntata di Far West (Rai3) con Matteo Ricci che parla del caso di Affidapoli e della carica di Vimini sul caso due poltrone per uno.