"Un piccolo break con le prove Invalsi"

"Non tutti faremo pienamente festa. Purtroppo noi della sezione di architettura del liceo Mengaroni, domani, giorno fatidico dei 100 giorni all’esame di maturità, avremo le prove Invalsi che “interromperanno“ la festa dei 100 giorni per un’oretta e mezza: sosterremo un compito di italiano. Dopo però riprenderemo a festeggiare. Al ristorante andremo con i nostri insegnanti. Abbiamo pensato di invertire le parti: sottoporremo i nostri prof ad una verifica. Il tono sarà scherzoso. Sarà l’occasione per stare insieme fuori il contesto formale delle lezioni e ricordare i momenti significativi trascorsi insieme. Ci vestiremo eleganti, alcuni di noi hanno recuperato il vestito già indossato il giorno dei propri 18 anni".