Una vittoria e una sconfitta

Nello scorso weekend il Fossombrone, dalla prima squadra alle giovanili, ha dovuto fare i conti con le compagini del Senigallia. Infatti oltre alla prima squadra, la Juniores ha giocato allo stadio ‘Bianchelli’ disputando una buona gara anche se il risultato è stato avverso (2 a 1): in gol per il Fossombrone il giovane Pucci, alla sesta marcatura stagionale. Con questa gara la Juniores ha chiuso il girone d’andata in undicesima posizione, ora c’è la pausa natalizia utile a ricaricare le pile e ripartire al meglio. Invece la formazione Allievi sabato ha affrontato il Senigallia Calcio (fuori casa), vincendo per 2-1 nella seconda partita della fase regionale, con doppietta del nuovo arrivato Illuzzi.