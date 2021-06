Tavullia (Pesaro Urbino), 9 giugno 2021 - Al quartiere generale di Tavullia non perdono nemmeno tempo a smentire in modo ufficiale la presunta notizia arrivata dalla Spagna del ritiro dalle gare di Valentino Rossi in concomitanza con la pausa estiva della stagione, che inizierà fra un paio di gran premi.

Valentino Rossi spegne i motori già a giugno?

In sostanza, ribadiscono dalla patria di 'Vale', tutto procede secondo quanto sia il team che Valentino hanno detto e ribadito fin dall'inizio dell'anno: a metà stagione Rossi avrebbe deciso se continuare a gareggiare, ma, attenzione, comunque non da questo, ma dal prossimo campionato mondiale.

Decisione sulla quale il campione avrà molto da ponderare e da valutare visto il gramo bottino di punti finora incamerato. Ma non si è Valentino Rossi per caso e può darsi anche che il 'trapasso' verso il futuro avesse già previsto un momento poco felice come quello che sta attraversando. Nell'ultimo Gran Premio, sullo storico tracciato del Montmelò di Barcellona, il Dottore è uscito di scena per un errore in curva 10.

Incredulità a Tavullia

Il giorno dopo l'indiscrezione abbiamo fatto un giro tra la gente a Tavullia, dove i concittadini di Vale non credono (o non vogliono credere) al presunto ritiro. "Impossibile", dicono al bar del paese. L'edicolante del paese, Alberta Gambini aggiunge che senza Valentino smetterebbe di guardare il MotoGp: "e non sarò la sola".

