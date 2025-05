Via al ripascimento in spiaggia. Il Comune ci mette 150mila euro

Tra oggi e domani dovrebbero entrare in azione su tutte le spiagge comunali i bulldozer per il ripascimento dell’arenile. Una operazione che si fa tutti gli anni per compensare le mareggiate, col mare di Levante che è quello che provoca maggiormente l’erosione della costa. Per questa operazione l’amministrazione comunale ha disposto uno stanziamento di 150mila euro. "Lo facciamo – dicono il sindaco Biancani e l’assessore Pozzi – per proteggere il litorale, le attività economiche ed anche i concessionari, e le operazioni si concluderanno entro la fine del mese di maggio e quindi con l’afflusso dei primi bagnanti". Le aree interessate dal ripascimento si estende da Sottomonte, Baia Flaminia, e quindi Levante e Ponente. Da anni per il ripascimento dell’areninile entrano i bulldozer in acqua e con la grande pala meccanica prendono la sabbia dal fondale per poi depositarla sulla spiaggia.

Il sindaco parla anche di un “ufficio complicazione“ perché le regole diventano un po’ più stringenti dal prossimo anno. "Per la Regione – dice il sindaco – le modalità di recupero della sabbia utilizzata a Pesaro rappresenta una unicità. Dal prossimo anno saremo costretti, per poter utilizzare la sabbia come si è fatto negli ultimi anni, ad un iter ancora piu complicato. Lo faremo comunque in quanto riteniamo che il riutilizzare questo materiale in acqua per rafforzare le nostre spiagge sia una alternativa molto più sostenibile, sia dal punto di vista ecologico, sia dal punto di vista economico, che andare a comprare lo stesso nelle cave e poi trasportarlo e quindi distribuirlo successivamente sulle spiagge".

I bulldozer hanno comunque già iniziato il lavoro e nella giornata di ieri erano impegnati nelle operazioni di ripascimento a Baia Flaminia. Tra domani e dopodomani entreranno in azione a Levante per poi proseguire a Ponente fino al porto.