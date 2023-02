Maneskin, Victoria e Thomas a cena da Pasqualon. "Irriconoscibili, per poco non li mandiamo via"

Victoria e Thomas a cena da Pasqualon "Irriconoscibili, per poco non li mandiamo via"

Pesaro, 23 febbraio 2023 – Li hanno lasciati mangiare tranquilli. Passatelli con fonduta per Thomas, tagliatelle al ragù per Victoria. Poi, si è scatenata la selfie-mania e l’Osteria Pasqualon si è improvvisamente trasformata in un set fotografico casalingo al quale non si è sottratto neppure un arzillo gruppetto di settantenni. Martedì sera, dopo le prove alla Vitrifrigo Arena, la bionda bassista e l’altro biondo dei Maneskin, il chitarrista, insieme a un accompagnatore si sono presentati al ristorante in via Giordano Bruno. Mentre i fans in delirio gli davano la caccia dall’alba, con appostamenti ai cancelli dell’Arena, i due componenti della band si sono manifestati come un’epifania nel locale di Fabrizio Bezzicheri e Katia Andreani. E hanno pure rischiato di essere cacciati: "Saranno state le 21.40 – racconta Katia – e di solito alle 22 chiudiamo la cucina. Per cui ho chiesto a mio marito se potevamo farli sedere, e lui mi ha detto di sì. Nessuno di noi aveva capito chi fossero". Loro no, ma la loro figlia, Chiara (in foto), che faceva il servizio ai tavoli, sì. Eccome.

"Erano tutti struccati – dice Katia – vestiti normalmente... Non siamo abituati a vederli così. Ad ogni modo appena li abbiamo fatti sedere c’è stato un brusìo generale nel locale. C’erano circa 15 persone a sedere in quel momento, abbiamo percepito una tensione in sala. E abbiamo capito. Però li abbiamo lasciati cenare tranquilli". Antipasto di crostini, primi e dolce. Coca zero e una bottiglia di vino. E un vassoio di frappe offerto dalla casa. Poi, ovviamente, è partito il can can delle foto ricordo. "Sono stati carinissimi – dice Katia –: disponibili, sorridenti, generosi. Victoria è veramente dolcissima, ha un viso meraviglioso, è ancora più bella, acqua e sapone. Non erano per nulla scocciati delle attenzioni". Poi, una volta accontentati tutti, hanno pagato alla cassa. "Li ho salutati dicendo loro buon concerto e buona permanenza a Pesaro. E adesso vado a fare un bell’ingrandimento alla foto, così la attacco nel locale".