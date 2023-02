Concerto Maneskin a Pesaro: orari, scaletta e parcheggio. Come arrivare

I Maneskin a Pesaro per un concerto

Pesaro, 21 febbraio 2023 – Tutto pronto per il concerto dei Maneskin a Pesaro. Giovedì 23 febbraio, la rockband romana dal successo mondiale sarà alla Vitrifrigo Arena, dove si attendono fuochi e fiamme per il debutto in Europa del tour mondiale 2023.

Il palco che stanno allestendo i tecnici, infatti, ricorda quello che la band ha cavalcato negli ultimi tour in America. Ecco tutte le informazioni per raggiungere il concerto.

Orario e indirizzo

Il concerto s svolgerà giovedì 23 febbraio presso il Vitrifrigo Arena, in via Y. A. Gagarin. Ecco gli orari della serata:

Apertura biglietteria e cassa accrediti ore 19

ore Apertura porte alle 19

alle Inizio spettacolo alle 21

Scaletta

Di seguito la probabile scaletta che suoneranno i Maneskin, a cui andrebbero aggiunti i nuovi pezzi, come: Kool Kids, Gossip, Baby Said, Bla Bla Bla, The Loneliest.

Zitti e buoni

In nome del padre

Mammamia

Chosen

Womanizer

La paura del buio

Supermodel

Coraline

Close to the Top

Amandoti

I Wanna Be Your Slave

If I can dream

For your love

We’re Gonna Dance on Gasoline

Torna a casa

Vent’anni

Angels

I Wanna Be Your Dog

Beggin’

Morirò da re

Touch Me

My generation

Lividi sui gomiti

Info e biglietti

Parterre in Piedi – 30 euro + 4,50 euro per diritti di prevendita

Tribune Telescopiche – 50 euro + 7,50 euro per diritti di prevendita

Tribuna N/L – 45 euro + 6,75 euro per diritti di prevendita

Gradinata P/Q – 40 euro + 6 euro per diritti di prevendita

Tribuna K – 35 euro + 5,25 euro per diritti di prevendita

Come arrivare

La Vitrifrigo Arena si trova a 4 km dal centro e dalla zona mare, a 3 km dalla stazione ferroviaria e a 2 km dallo svincolo dell’Autostrada A14. Ecco come raggiungere il concerto:

in auto : Autostrada A14 Bologna-Taranto Casello di uscita: Pesaro – Urbino

: Autostrada A14 Bologna-Taranto Casello di uscita: Pesaro – Urbino in treno : fermando alla Stazione di Pesaro si può raggiungere l’arena in taxi in 6 minuti, oppure con i bus AS, CS, LV o 71.

: fermando alla Stazione di Pesaro si può raggiungere l’arena in taxi in 6 minuti, oppure con i bus AS, CS, LV o 71. in aereo: dall’Aeroporto Marconi di Bologna in macchina si prosegue lungo la A14; in treno dalla Stazione Centrale di Bologna verso Pesaro e poi in bus. Dall’Aeroporto Fellini di Rimini in auto proseguire sulla autostrada A14 - s.s. 16 Adriatica. Dal Sanzio di Falconara Marittima, proseguire lungo la autostrada A14 - s.s. 16 Adriatica.

Dove parcheggiare

Fuori dall’arena c’è un ampio parcheggio da 1.500 posti auto (ed uno ad uso degli addetti di 100 posti auto.

Tour dei Maneskin 2023: tutte le date

Il tour mondiale dei Maneskin si sviluppa in 48 concerti tra Nord America ed Europa. Il Loud Kids Tour nei club europei, precedentemente posticipato, si sposta ora nei Palasport. Ecco le date: