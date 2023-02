Concerto Lazza 2023, nuove date in Emilia Romagna e Marche

Lazza

Bologna, 13 febbraio 2023 – Lazza non si ferma più. Dopo il secondo posto in classifica a Sanremo ora il rapper milanese è pronto a dedicarsi a 360 gradi al suo tour estivo. E la notizia che in molti aspettavano è che l’autore di ‘Cenere’ si esibirà anche in Emilia Romagna e nelle Marche. E così, oltre al concerto del 6 maggio previsto a Bologna, si aggiungono al Lazza Ouvertur Summer 2023 anche Ferrara, Rimini e San Benedetto del Tronto. Ecco info e biglietti.

Lazza: chi è l’autore di ‘Cenere’ a Sanremo

È arrivato secondo in classifica a Sanremo 2023. In molti non lo conoscevano, eppure in tantissimi ne hanno apprezzato musica e parole del suo brano ‘Cenere’, soprattutto il pubblico più giovane.

Il brano proposto all'Ariston da Jacopo Lazzarini, classe 1994, ha conquistato così spettatori e critica, e ad oggi è in cima sulle classifiche Apple Music e Spotify: ‘Cenere’ è infatti l’unico brano sanremese nella Top 50 Global in 29esima posizione.

L'album 'Sirio’ non è da meno: non solo è tra gli album più venduti per la diciannovesima settimana dalla release, eguagliando il primato di Vasco Rossi in durata con ‘Numero uno’ nel 2011; ma Lazza conquista col suo ultimo disco il record di oltre 800 milioni di stream diventando Quinto Disco di Platino.

Chi è Lazza? Un giovane cantante e pianista milanese che allunga così le certificazioni ottenute, arrivando a 43 dischi di platino e 37 dischi d’oro a soli 29 anni.

Date e biglietti concerto Lazza 2023 in Emilia Romagna

Il giovane Lazza, reduce dal Festival di Sanremo, ha annunciato oggi che aggiungerà le due tappe emiliano romagnole: domenica 9 luglio a Ferrara, nella cornice del Summer Festival, venerdì 21 luglio a Rimini al Mamacita Summer Festival.

Queste due date della tournee estiva si vanno così ad aggiungere a quelle indoor, che prevedono già il concerto di Lazza sabato 6 maggio all'Unipol Arena di Bologna – che ha fatto già il tutto esaurito in prevendita.

I biglietti delle nuove date saranno disponibili dalle 13 di martedì 14 febbraio su www.vivoconcerti.com, e nei punti vendita autorizzati dalle 11 di domenica 19 febbraio.

Date e biglietti concerto Lazza 2023 nelle Marche

Lazza si esibirà anche domenica 27 agosto a San Benedetto del Tronto, durante il festival San B. Sound dove parteciperà anche Salmo. Il concerto è previsto per le ore al campo sportivo Nelson Mandela.

I biglietti del concerto sambenedettese saranno disponibili dalle 13 di martedì 14 febbraio sui circuiti di vendita TicketOne e Ciaotickets e dalle 11 di domenica 19 febbraio nei punti vendita autorizzati.