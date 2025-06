Violento scontro tra due auto. Feriti soccorsi con gli elicotteri

Un tremendo scontro, ieri pomeriggio, sulla statale 744: due feriti gravi sono stati trasportati in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona. L’incidente si è verificato nel tratto che collega Mercatale a Caprazzino, nel comune di Sassocorvaro-Auditore. Dalle prime ricostruzioni si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra una Fiat Panda e una Volkswagen Golf che ha provocato il ferimento grave di due persone, una 37enne e un 32enne, entrambe trasportate d’urgenza al nosocomio anconetano in codice rosso.

Per soccorrerli sono intervenuti le ambulanze e due elicotteri del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco. L’impatto è avvenuto nel primo pomeriggio per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Urbino, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. A bordo della Panda viaggiava una donna di 37 anni, originaria di Sassocorvaro ma residente in un comune al confine con la provincia di Arezzo. L’automobilista della Golf è un uomo di 32 anni di nazionalità albanese. Entrambi sono stati soccorsi in gravi condizioni e la donna è stata intubata prima del trasporto in eliambulanza. La strada è rimasta temporaneamente bloccata per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi.

La circolazione è stata ripristinata nel tardo pomeriggio. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità. Paura e apprensione tra gli automobilisti in transito e i residenti della zona, allarmati dall’impatto e dall’arrivo dei mezzi di soccorso.

ant. mar.