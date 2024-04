Volley B2 e C. Quarti di finale playoff. E’ derby Virtus-Montesi

SERIE B2. La Battistelli Blu Volley domani alle 17,30 è a Filottrano contro la Lardini, unica squadra che finora è riuscita a vincere al PalaMegabox. "Coach Nanni sta impostando un lavoro atto a dare più consistenza e tenuta fisica alla squadra – sottolinea il diesse Paolini -, abbiamo visto le ragazze in un bello stato di forma e concentrate sull’obiettivo".

SERIE C. Nel maschile, playoff, domani alle 21 si affrontano Virtus Fano-Montesi Pesaro (foto): "Sono i quarti di finale playoff ritorno – avvisa coach Angeletti del Fano -, Nonostante l’ottimo risultato dell’andata non dobbiamo commettere l’errore di rilassarci e pensare che è già tutto chiuso. La Montesi non avrà niente da perdere e cercherà il tutto per tutto per ribaltare lo 0-3 dell’andata e giocarsi la qualificazione alla semifinale al golden set". La parola passa al coach del Pesaro Antonini: "Si avvicina una partita decisiva per la stagione. Ci giocheremo il passaggio del turno e sicuramente, vista l’andata, partiamo sfavoriti. Settimana scorsa abbiamo lottato a tratti, ma faremo di tutto per disputare la partita al massimo delle nostre qualità". Nei playout, domani alle 18 Terra dei Castelli Agugliano-Arbo Borgovolley Fano: "Gara 1 è finita 3 a 2 in nostro favore - commenta coach Palazzetti -, il risultato equivale ad un pareggio ma ci ha dato ulteriore consapevolezza del fatto che possiamo batterli. Siamo pronti a battagliare per giocarci la salvezza". Nel femminile, girone C, domani alle 17,30 c’è la sfida Urbania Volley-Team 80 Gabicce: "E’ l’ultima giornata della pool promozione ad Urbania – afferma il diesse del Gabicce Leonardi -, dobbiamo chiudere al meglio, sarà difficile migliorare la quarta posizione in classifica". Nei playoff, fase preliminare,domani alle 17 Virtus Fano-Ancona: "All’andata abbiamo perso con il massimo scarto non abbiamo altra possibilità che la vittoria per 3-0 o 3-1e andare al golden set. Chi riuscirà ad andare avanti entrerà nella griglia play off".

Beatrice Terenzi