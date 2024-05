Vuelle In A2 irrompe la novità dei play-in

Sarà un lungo campionato quello di A2. Col girone unico a 20 squadre le partite di andata e ritorno saranno 38 in totale, con ben 8 turni infrasettimanali. Si torna alla vecchia formula: la squadra prima classificata al termine della regular-season sarà promossa in Serie A, mentre la seconda promozione verrà assegnata al termine dei playoff. La novità è che le squadre classificate dall’8° al 13° posto saranno ammesse al Play in e si incontreranno con un primo turno in gara unica in casa della squadra meglio classificata: 10ª contro 13ª e 11ª contro 12ª. Dopo di che la vincente del primo scontro affronterà l’ottava squadra in griglia play-off mentre l’altra incrocerà la nona. Accederanno perciò ai playoff le squadre vincenti il play-in e le squadre classificate dal 2° al 7° posto al termine della fase di qualificazione, con la sequenza classica: 3 partite in casa su 5 per la formazione meglio classificata. Per quanto riguarda le retrocessioni saranno tre: retrocede direttamente in Serie B nazionale la squadra classificata al 20° posto. Mentre le squadre classificate dal 16° al 19° posto accederanno ai play-out seguendo lo schema 16ª contro 19ª e 17ª contro 18ª, sempre con la formula di 3 gare su 5 in casa della meglio qualificata. Le due perdenti retrocedono in B nazionale.

Nel frattempo, tarda la conferenza stampa annunciata dal club in occasione dell’elezione del presidente Valli. La Vuelle ha fatto il punto della situazione con un comunicato in cui spiega "che sta proseguendo il percorso che porterà alla definizione del nuovo assetto organizzativo del Club". Nello specifico, "il nuovo Consiglio di Amministrazione guidato dal neo Presidente Andrea Valli si è riunito per discutere le linee guida e per delineare i prossimi step da mettere in campo. Inoltre, il CdA uscente e il nuovo CdA hanno delineato i percorsi e le formalità connesse al passaggio di consegne, con piena sintonia in termini di obiettivi e metodologie di lavoro". Il Club comunica inoltre "che in questi giorni si stanno completando tutte le attività connesse all’iscrizione al campionato di Serie A2 per la stagione sportiva 2024/2025 e che tutte le componenti societarie sono al lavoro per definire il migliore assetto organizzativo e sportivo". Infine, che "le realtà che fanno parte del Consorzio Pesaro Basket e gli sponsor che sono al fianco della Vuelle stanno dimostrando entusiasmo e fiducia nel sostenere il Club e accompagnarne il sostegno nel prossimo campionato". Ora tutto questo dev’essere tradotto in tre fatti concreti piuttosto urgenti per poter proseguire il percorso di cui si parla: il rinnovo della sponsorizzazione, la nomina del nuovo direttore generale, la nomina - o la conferma - del direttore sportivo. Solo dopo sarà possibile cominciare a fare offerte al coach e ai giocatori che si vogliono coinvolgere nel tentativo di risalire nella massima serie.

Elisabetta Ferri