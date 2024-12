Vukovic non è impeccabile, Di Paola a scartamento ridotto

Vukovic 5,5. Non impegnato nel primo tempo, ideciso sui tempi d’uscita nell’azione del pari ospite. Si riscatta con una gran parata in tuffo su un missile di Antonelli. Sorpreso però sul suo palo da Varela che insacca il vantaggio sardo. Non può nulla sul terzo gol

Zoia 6,5. Partita di spessore. Sia in fase difensiva, dove si mette in mostra con chiusure fondamentali soprattutto all’inizio, che in fase offensiva, dove sforna il cross che porta al palo ad di Okoro.

Coppola 6,5. Domina con personalità la propria area risultando decisivo anche in avanti grazie alla rete del momentaneo vantaggio. Insicuro in occasione del primo gol rossoblù

Palomba 5,5. Non contiene Varela nell’azione del vantaggio sardo rovinando una partita gestita con precisione

Peixoto 6. Soprattutto nel primo tempo sforna diversi cross che impensieriscono la retroguardia avversaria (24’ st Bove 6. Deciso e concentrato)

Pucciarelli 6,5. Tra i piedi ha una calamita, con lui il pallone è in cassaforte. Peccato per il giallo evitabile sul finale che lo terrà fuori la prossima contro l’Arezzo (33’ Tavernaro sv).

Paganini 6,5. Gestisce con calma olimpica il traffico della mediana. L’ammonizione costerà però anche a lui la squalifica nel prossimo turno.

Di Paola 5. Prova a rendersi pericoloso con una punizione a inizio gara. Sotto tono per il resto della sfida. La Vis ne risente.

Cannavò 6,5. A tratti incontenibile. Chiedere ad Antonelli, Gioico e Zecca. Se i primi due sono costretti a fermarlo con le cattive, facendosi ammonire, Zecca lo soffre per tutto il match (33’ st Orellana sv)

Nicastro 6. Partita di qualità. Solo un gran Zaccagno è riuscito a dirgli di no a fine primo tempo. Nella ripresa però non riesce mai ad emergere.

Okoro 6. Sfrontato. In acrobazia colpisce il palo. Dagli sviluppi di una sua conclusione nasce il gol biancorosso. Spesso è il primo sulle seconde palle (dal 33’ st Molina sv)

Torres: Zaccagno 6,5; Mercadante 6, Antonelli 6,5, Idda 6; Zecca 5,5 (37’ st Zambataro sv), Brentan 6, Giorico 6, Guiebre 6; Mastinu 6 (42 st Casini sv), Scotto 6 (26 st Varela 7,5); Fischnaller 7 (dal 37 st Nanni sv)

Arbitro: Mazzoni di Prato 6,5. Arbitra in modo sicuro e deciso non commettendo errori