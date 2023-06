Week end gastronomici Siamo al caffè

Ultimo appuntamento, domenica 11 giugno, della 40esima edizione dei Week-end Gastronomici, ideati e organizzati da Confcommercio Marche Nord. Ben 46 ristoranti, distribuiti in 30 località, protagonisti di questa edizione che ha riscosso tanta partecipazione. ‘Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro Urbino e nel Montefeltro’ il sottotitolo della manifestazione, tra le più longeve e di successo della intera regione Marche, promossa con il prestigioso patrocinio dell’Enit Agenzia Nazionale del Turismo, e il sostegno di Camera di Commercio delle Marche, RivieraBanca. Gruppo Hera e Prosciutto di Carpegna. Domenica prossima saranno 2 i ristoranti coinvolti: "Antica Trattoria" a Sant’Andrea in Villis – Fano in via Sant’Andrea in Villis 2 (0721.885138 347.7106427) e Ristorante San Giovanni a Urbino via Barocci, 13 (0722.2286). Per partecipare al "Week end gastronomici 2023" occorre prenotarsi telefonicamente direttamente ai ristoranti.

l. d.