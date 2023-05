Francesconi disintegra il suo record personale

Debutto con i fiocchi nella stagione all’aperto per la squadra di atletica Pesaro Athletic Field nello stadio olimpico di San Marino, dove erano presenti oltre agli storici tesserati molti debuttanti. Per quanto riguarda le gare degli assoluti erano previste solo le staffette 4x100, dove i pesaresi hanno schierato ben 4 formazioni femminili e 2 maschili. In evidenza la staffetta allieve (Under18) con Di Tommaso, Cecilioni, Spinei e Gabellini che alla prima uscita fra le "grandi" c’entrano un 52’’62 molto buono, considerando che tutte e quattro sono al primo anno di categoria. Buono anche il 52’’55 fatto siglare dalle assolute Birnbaum, Paolini, Gaudenzi ed Arzano. I migliori piazzamenti li conquistano però i più piccoli: Nicola Barcelli vince i 50 mt esordienti con un ottimo 7’’4 e si piazza terzo nel vortex, Lorenzo Francesconi distrugge il suo personale nei 1000 cadetti portandolo da 3’15 dello scorso anno a 2’51’’72, piazzandosi terzo nella classifica generale. Nella stessa gara, ma nella batteria seguente, dominio dei due debuttanti Davide Zagaria e Matteo Torella che firmano rispettivamente 3’09’’39 e 3’11’’88, crono che fanno ben sperare in visione futura, visto che ambedue sono al primo anno di categoria. "Visto il numero, 45 atleti tra uomini e donne, di iscritti alle varie gare in programma e i risultati ottenuti – commenta l’allenatrice Valeria Fontan – tutto lo staff di tecnici presenti sul campo gara e i dirigenti non possono che essere contenti per un avvio di stagione che vede già raggiunto il numero di 200 tesserati per la squadra pesarese divisi fra le varie categorie e, che grazie alla presenza di molti allenatori specialisti, riesce a curare tutte le discipline dai salti ai lanci passando per ostacoli e naturalmente allo sprint e al mezzofondo".

b.t.