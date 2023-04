Under 19, lunedì parte l’avventura Il primo avversario è Venezia

Dopo tanta buona semina nel corso dell’inverno, l’Under 19 della Vuelle prova a raccogliere i frutti del suo lavoro. Lunedì comincia a Napoli la Final Eight della Next Gen alla quale la squadra di Giovanni Luminati si è qualificata con 7 vittorie e zero sconfitte. Così come ha già conquistato, senza macchia, le finali nazionali di Agropoli inanellando 22 vittorie su 22 partite.

"La società è orgogliosa dei risultati raggiunti e dei traguardi centrati - dice Walter Magnifico - . I nostri ragazzi hanno ottenuto un percorso netto sia nella Next Gen Cup che nel campionato interregionale, qualificandosi con sei turni di anticipo alle finali nazionali di maggio".

Dove, oltre a Pesaro ci saranno solo altre tre formazioni della serie A, Treviso, Napoli e Trento. Intanto Stazzonelli e compagni si godono la fase finale della Next Gen Cup. Come nella formula classica delle Final Eight, il tabellone è ad eliminazione diretta e il primo avversario che si staglia sul cammino dei giovani biancorossi è un nome importante, Venezia. Avendo vinto il proprio girone, i biancorossi si sarebbero aspettati uno scoglio più basso per cominciare, ma la Reyer è arrivata quarta nel proprio girone ed è quindi per il valore una ’finta’ quarta: "Saremo presenti alla fase finale di questa manifestazione per la quarta volta consecutiva e ne siamo davvero contenti - dice coach Giovanni Luminati -. Finora i risultati hanno detto che siamo un bel gruppo con delle buone individualità che riescono a giocare bene in un contesto di squadra. La sfida che ci aspetta lunedì con Venezia ci può dire che livello abbiamo raggiunto e anche quale livello vogliamo ambire a raggiungere da qui fino alla fine dell’anno".

Il programma di Pasquetta: alle 12 Trento-Trieste, alle 14 Treviso-Verona, alle 16 Pesaro-Venezia, alle 18 Milano Tortona. In caso di vittoria la Vuelle affronterà in semifinale la vincente di Milano-Tortona. Tutte le partite saranno trasmesse in streaming su Eleven Sports.

e.f.