Vuelle-Brindisi, molto più di un test chiave

Non si scende in campo ma all’interno di una cristalleria oggi pomeriggio con inizio alle 17,30 nel match che mette davanti la Carpegna Prosciutto contro Brindisi. Perché è un test per la formazione di Repesa che ha messo alle spalle quasi un mese – tra coppa Italia e fermo per le Nazionali – passato fondamentalmente per rimettere sotto tono sia i muscoli che il cervello dei propri giocatori. Perché i biancorossi sono arrivati al giro di boa in fase calante.

"Ci attende – dice Bruno Savignani il vice di Repesa presentando il match – una partita molto impegnativa dato che prima della sosta per la coppa Italia Brindisi aveva conquistato 4 vittorie consecutive anche grazie all’inserimento di Lamb e al rientro di Harrison. Si tratta di una formazione, Brindisi, in grado di piazzare dei break importanti e quindi dovremo essere molto attenti difensivamente senza permettere loro di aggredirci in contropiede. I primi secondi di ogni possesso saranno decisivi, come anche restare connessi in difesa. Noi dovremo essere precisi in ogni dettaglio. I ragazzi – continua Savignani – hanno lavorato bene e sono pronti a regalare ai tifosi una bella domenica pomeriggio. Siamo sicuri che anche domani alla Vitrifrigo Arena ci sarà tanto pubblico pronto a sostenerci".

Su questo fronte il vice di Repesa sfonda porte aperte perché con i buoni risultati della squadra, il pubblico è cresciuto in maniera esponenziale superando sempre quota 4 mila. Il problema è invece capire come finità oggi pomeriggio perché poi la formazione biancorossa andrà in trasferta a Varese e quindi dovrà poi affrontare in casa Brescia e cioè la formazione che ha bastonato in coppa prima Milano, poi Pesaro e quindi la Virtus Bologna. Si arriva a questo match con un handicap e non di poco conto sotto i tabelloni perché solamente oggi pomeriggio si saprà se Totè sarà in grado di scendere in campo andando ad affiancare, sotto i tabelloni, a Kravic.

Ieri il pivot si è allenato a parte rispetto ai compagni ma se è in grado di andare in campo o meno lo si saprà solamente alle 17 e 30 di oggi.

Al di là di questa situazione ballerina, visto anche che tutte le squadre che sono alle spalle stanno crescendo, la formazione biancorossa deve puntare su quello che si può definire il triangolo della Bermuda: e cioè Rahkman, Delfino e Charalampopoulos e cioè i tre giocatori di maggiore talento della formazione al fine di mettere la bilancia in equilibrio con la formazione pugliese. Certo è che se questi tre giocatori avranno una resa molto alta, a partire da Rahkman, la partita non rientra tra quelle impossibili, altrimenti si è davanti ad un incontro di quelli con il coltello tra i denti.

Da ricordare che sul fropnte opposto e cioè Brindisi scenderà in campo un giocatore che aveva lasciato una bella impressione tra i tifosi e cioè Lamb, un tiratore che dopo aver rimbalzato in Campania ha triangolato verso la Puglia.

m.g.