BD Plast e i suoi ‘pezzi unici’: "Così conquistiamo l’estero"

Bondeno (Ferrara), 23 maggio 2023 – Progettare e produrre all’interno dell’azienda per fornire al mercato pezzi unici rispondendo alle richieste più dettagliate: è la scommessa – vinta – che sta portando BD Plast, in questi anni, a una fortissima crescita: da piccola impresa italiana (sede a Bondeno nel Ferrarese) a fornitore strategico di importanti costruttori in Germania e, dal 2000, in Europa, Canada e Stati Uniti. Passando attraverso sfide e cambiamenti, l’azienda di proprietà della famiglia Boicelli, è guidata oggi dalla seconda generazione, e mantiene intatto il giusto mix tra tradizione e innovazione, esperienza e tecnologia, competenza e informatizzazione.

Dino Boicelli (figlio dei titolari Dante e Clarissa) è il responsabile marketing. È laureato in economia e gestione aziendale e master alla Cattolica. Gli abbiamo chiesto dati e strategie dell’azienda.

BD Plast ha una produzione decisamente particolare.

"Realizziamo macchinari legati alla filtrazione di materiale plastico nell’industria dell’estrusione. Produciamo in particolare cambiafiltri".

Quali i principali dati dell’azienda?

"Bd Plast presenta un fatturato di 12,4 milioni, di cui la metà prodotto grazie all’export. Gli addetti sono 51, quasi tutti locali, che operano nell’unica sede produttiva che si sviluppa su un’area di oltre un ettaro e la metà della superficie è pronta per essere urbanizzata in vista di un futuro ampliamento dell’area produttiva".

Il fatturato è sempre a doppia cifra...

"Anche il 2023 dovrebbe registrare questo importante trend; secondo le nostre stime e il portafoglio ordini, ci aspettiamo di raggiungere il budget, appunto a doppia cifra di incremento".

Il prodotto che realizzate è strettamente collegato all’innovazione…

"È in effetti un prodotto molto specifico che richiede una importante preparazione tecnica non solo rispetto a progettazione, ricerca e sviluppo ma anche alla gestione dei semilavorati e delle materie prime, oltre che in riferimento al montaggio. L’innovazione è quindi molto importante in questo settore. Non a caso abbiamo brevettato il nostro prodotto di punta che è stato riconosciuto, nell’autunno scorso, a livello nazionale in attesa di analogo riconoscimento in Europa e negli Stati Uniti".

I vostri fornitori sono tutti italiani e in gran parte emiliano-romagnoli…

"È vero: tutto questo per avere la catena di fornitura più corta possibile e qualificata".

I fornitori sono italiani ma i clienti per metà sono stranieri…

"È così; anzi, la clientela estera in effetti è ancora più numerosa perché alcuni nostri clienti italiani operano sui mercati d’Oltralpe e quindi diversi impianti BD Plast vengono esportati".

I Boicelli sono imprenditori da sempre.

"Iniziò il mio bisnonno Dante Beppino producendo rimorchi agricoli con l’utilizzo di materiale bellico di recupero. Poi mio nonno Bruno. Infine mio padre Dante che col nonno ha dato vita a BD Plast".