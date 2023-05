Encaplast, tutte le soluzioni del packaging: "Biomedicale, una missione"

Mirandola (Modena), 30 maggio 2023 – Tecnologie evolute, macchinari all’avanguardia e capitale umano d’eccellenza: è ciò che contraddistingue Encaplast di Mirandola (Modena), l’impresa fondata dalla famiglia Neri, i coniugi Enzo e Carla. L’obiettivo, fin da subito, è stato di fornire soluzioni di packaging per il polo medicale che si stava sviluppando nel distretto mirandolese. Un trampolino di lancio verso tanti altri progetti, come spiegano Valentina Bianchini (General Manager) e Mario Neri (CEO).

Impresa familiare con solide basi: come nasce ‘Encaplast’?

"Encaplast SpA nasce nel 1980 grazie ai coniugi Enzo e Carla Neri da cui l’azienda prende il nome. Oggi l’azienda si estende per oltre 7500mq, 100 dipendenti e un export in costante crescita in oltre 35 Paesi".

Quali gli elementi che vi contraddistinguono?

"Diciamo che gli elementi sono diversi, sicuramente appartenere al distretto medicale più importante d’Europa ci ha spinto verso una crescita continua, ci misuriamo giornalmente con aziende globali, le sfide degli ultimi anni ci hanno portato ad un importante evoluzione della nostra realtà, attraverso la managerializzazione dell’impresa oltre ad un consolidamento in termini di sviluppo, internazionalizzazione e capitalizzazione dell’azienda. Oggi il nostro modo di fare innovazione è ampio, dallo studio di packaging design, applicazione di soluzioni sostenibili e green, individuazione delle soluzioni tecniche più adeguate in base alle esigenze dei nostri clienti, inserimento nelle fasi produttive di nuovi macchinari, fino all’impatto sull’ambiente della nostra azienda".

Biomedicale: come siete cresciuti in quest’ambito?

"Siamo nati nel distretto e con esso abbiamo continuato a crescere, continuando, di anno in anno, a soddisfare le esigenze e richieste di questo settore, il nostro secondo mercato di riferimento è il settore farmaceutico, in questi due settori tutta la nostra conoscenza ed esperienza trova la massima applicazione, gli standard del settore, le certificazioni e le metodologie applicate ci hanno dato l’opportunità di specializzarci e di continuare in quest’ambito".

Settore medicale e quello farmaceutico: come vi ponete?

"Con tutta la nostra passione e professionalità, cogliamo ogni nuova sfida come un’opportunità di misurarci e mettere a disposizione dei nostri clienti la nostra esperienza e affidabilità. Essere sul mercato da oltre 43 anni, è per noi motivo di orgoglio e dimostrazione della nostra determinazione".

Quanto è importante il tema ‘ricerca’ in un’azienda come la vostra?

"Il tema della ricerca è una parte fondamentale delle nostre attività quotidiane, sia che si tratti di ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze sull’utilizzo e applicazione di materiali tecnici, oppure nello studio e creazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi esistenti, che comprendono anche la realizzazione di sistemi per le nostre applicazioni industriali interne o validazione di nuove tecnologie".